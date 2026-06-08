永楽屋は6月1日、琥珀糖「レモンの雫」をのせた夏限定のかき氷「レモンの雫氷」(1,500円)を発売した。販売は8月下旬まで。レモンの雫氷同商品は、味わうだけでなく目でも楽しめるかき氷。かき氷には、広島県瀬戸田産のエコレモンを使用した。レモンの清々しい酸味に、ヨーグルトとクリームチーズのまろやかなコクを重ねており、ほんのり香るはちみつが全体を優しくまとめている。軽やかな後味も特徴とのこと。かき氷の上には、職人