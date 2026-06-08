気象庁によりますと午後0時44分までに観測された津波の時刻と高さは次のとおりです。神奈川・三浦市三崎漁港では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。静岡・沼津市内浦では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。沖縄市中城湾港では午後0時18分に微弱、数センチ程度です。場所によっては検潮所で観測される津波よりも大きな津波が到達する可能性もあります。今後、津波の高さはさらに高く