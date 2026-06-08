◇バドミントンインドネシアオープン2026(2日〜7日、ジャカルタ)バドミントンの「インドネシアオープン2026」が7日まで行われ、女子ダブルスでは福島由紀＆松本麻佑ペアの「フクマツペア」が優勝。女子シングルスの山口茜選手が準優勝しました。女子ダブルスはフクマツペア(世界ランク5位) は準決勝で保原彩夏/廣上瑠依ペアと日本人対決を行い、2-0(21-12、21-12)とストレート勝利を飾ると、決勝は世界ランク1位の中国のリュウ・