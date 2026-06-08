お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（41）が7日放送のニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。双子の子育てを語った。妻でニコニコ動画の踊り手・いとくとら（読みは、いくら）が双子を出産したことを先月1日に発表した村上。パーソナリティーのタレントの“みちょぱ”こと池田美優に「先月双子のパパになったばかりのマヂカルラブリーの村上さんです」と紹介されると、「はいどうも、村上です。そうなんで