俳優の舘ひろし（76）、西野七瀬（32）が8日、東京・神田明神で行われた映画『免許返納!?』（19日公開）の大ヒット祈願イベントに登場。雨の中で行われてイベントで、舘が紳士的な神対応を見せた。【写真】やさしい笑顔…ほほえむ舘ひろしイベントでは、公開を目前に控えた映画の成功を祈って、舘と西野が神田明神で御祈祷を捧げた。さらに、舘が演じた南条弘の愛車である赤いフェラーリが登場し、交通安全祈願としても有名な