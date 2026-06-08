元タレントの田代まさしさんが、８日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅ「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」に登場。志村けんさん（享年７０）といかりや長介（享年７２）さんの関係について明かした。１９８０年代を代表するコント番組「８時だョ！全員集合」の話題で、「演者同士のバチバチはないんですか？」と「ザ・ドリフターズ」のグループ仲について質問があると、田代まさしさんはニヤリ。「言っていいのかなぁ…