フリーアナウンサーの川田裕美（42）が8日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。プライベートでも大の仲良しの隔週月曜パートナー佐藤栞里（35）について語った。番組での共演をきっかけにプライベートでも親交を深めた2人。川田は結婚前の夫を一番最初に紹介したのも佐藤で、その後の結婚、出産など、ライフイベントを佐藤に見守ってもらっていると語った。川田はプライベートの佐藤につい