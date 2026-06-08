道南食品は6月2日から、「北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味」(972円)の販売を期間限定で開始した。北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味同商品は、北海道エリア限定の土産菓子として現在発売されている「バタースカッチ味」と「ヨーグルトスカッチ味」に続く、新しいフレーバー。北海道富良野メロンのピューレを使用しており、メロンが持つ芳醇な甘みと香りを、生食感チェルシーならではの味わいで楽しめる。