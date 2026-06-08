６日に放送されたＴＢＳ系「ＴＨＥシン世界サミット」では、年上妻・年下夫のカップルを特集。実際に女性が年上のカップルがスタジオに登場したが、その中で６３歳の映画監督で俳優の女性が登場した。目が覚めるようなブロンズのカールヘアで眼鏡姿で登場したのが６３歳の広田レオナ。夫は２２歳年下の４１歳だが「そんなに年が離れているって事を話した事がないからわかんない。どうして私はここにいるのかなって」とコメント