Ｊ１京都は８日、２６ー２７年シーズンより、ランコ・ポポヴィッチ氏（５８）がトップチームの監督に就任することが決まったと発表した。京都は百年構想リーグをもって、５シーズン半指揮を執った者貴裁氏が退任していた。なお、者氏は浦和の監督就任が決定的となっている。ポポヴィッチ氏は２００６年に広島のコーチとして初来日し、その後は監督として大分、町田、ＦＣ東京、Ｃ大阪で指揮を経験。直近では、２４