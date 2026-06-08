俳優の柄本佑が７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。ある時期、父で俳優の柄本明からのメールを無視し続けていたことを明かした。佑は中学生だった２００３年公開の映画「美しいキリシマ」で俳優デビューした。父の明や、母で２０１８年に亡くなった女優・角替和枝さんからのデビュー作の反応を問われ、父が１週間ほど前に偶然デビュー作を改めて鑑賞したと話し、「『お前、あれで辞めときゃ伝説だったのにな