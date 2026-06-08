◇ナ・リーグカブス1―2ジャイアンツ（2026年6月7日シカゴ）カブスは7日（日本時間8日）、本拠でのジャイアンツ戦に敗れ、3カード連続負け越し、9カード連続で勝ち越しなしとなった。「6番・右翼」で出場した鈴木誠也外野手（31）は第3打席で安打を放ち、5試合連続安打を記録。4打数1安打で打率は.247となった。初回に先制は許したが、3回に2死からの3連打で同点。2回無死一塁の場面で2番手として登板したアサドが6回1/3