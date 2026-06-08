カシオ計算機はこのほど、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」にて八角形ベゼルが特徴の「2100」シリーズから、上品な黒色で時計全体をまとめた「LUXE BLACK」4モデルを発表した。6月19日に発売する。価格は「GM-2100LXB-1AJF」「GM-2100LXB-1A9JF」が各32,450円、「GA-2100LXB-1AJF」「GA-2100LXB-1A9JF」が各20,900円。（左から）GM-2100LXB-1AJF、GM-2100LXB-1A9JF、GA-2100LXB-1AJF、GA-2100LXB-1A9JF「LUXE BLACK」は、ミニマムなデザ