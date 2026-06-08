伊藤久右衛門は、紫陽花をテーマにしたパフェやスイーツを販売する「宇治抹茶×紫陽花まつり2026」を開催している。抹茶パフェアイスバー あじさい&紫陽花パフェ期間中は、さまざまな紫陽花スイーツを用意する。「紫陽花パフェ」は、雨露に濡れる紫陽花をイメージした人気ナンバーワンの季節パフェ。抹茶の紫陽花きんとん、紫陽花色のクラッシュゼリー、葉の形をした抹茶クッキー、ブルーベリーなどをあしらった。6月下旬まで