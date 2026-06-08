日本食鳥協会は6月1日から、国産チキンの消費拡大を目的とした「夏の鶏すき&とりやきキャンペーン」を、同協会ホームページで開始した。8月31日まで開催する。夏の鶏すき＆とりやきキャンペーンキャンペーンでは、毎月抽選で100名、3カ月合計300名の一般応募者に「鶏すき焼き&とりやき満喫セット」をプレゼントする。セット内容は、鶏好きのたれ、京すきやき麩、鶏すき焼きレシピ冊子、とりやきのたれ、とりやきリーフレッ