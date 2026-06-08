映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』では、前作『モータルコンバット』（2021）で主人公を務めたコール・ヤングの扱いが大きく変化している。前作では観客の視点を担うオリジナルキャラクターとして物語を導いたコールだが、本作ではカール・アーバン演じるジョニー・ケイジが中心的な存在となり、物語の重心もゲームでおなじみのキャラクターたちへと移さ