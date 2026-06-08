カドフジは6月27日、「わらび餅専門店門藤 茨城潮来店」(茨城県潮来市)をグランドオープンする。「わらび餅専門店門藤 茨城潮来店」完成予想図同店が販売する本わらび餅「脆味(ぜいみ)」は、「韓非子」の揚権篇にある四字熟語「香美脆味(こうびぜいみ)」に由来して名付けられた。香美には豪華な食べ物、脆味にはとろけるように柔らかく美味しい菓子という意味があり、国産の本わらび粉を使用したほかにはない弾力とのどごしの良さ