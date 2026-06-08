マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、多くの人気キャラクターが“予想外の形”で物語に帰ってくることになりそうだ。『サンダーボルツ*』でボブ／セントリー役を演じたルイス・プルマンが、米のインタビューで本作への期待を語っている。 プルマンは『ドゥームズデイ』について、「僕自身も観るのが楽しみです