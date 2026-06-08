『マン・オブ・スティール』（2013）などのスーパーマン役で知られるヘンリー・カヴィルが、『ターミネーター4』（2009）などのマックGが監督を務めるNetflixのスパイ・アクションコメディ映画で、『ジュマンジ』シリーズのケヴィン・ハートと共演することが明らかとなった。米が報じている。 現時点でタイトル未定の本作は、ショーン・ルイスによる短編小説を原作