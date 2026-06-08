MOJAMOJAjunctionが運営するMOJAQUEスタジオは、事業者向けのスタジオ付き動画制作パッケージ「ソクパケ」の提供を開始した。撮影の様子(イメージ)同サービスは、プロの撮影スタッフが動画を撮影しながら編集を行い、BGM・テロップ・カメラ切替付きの動画を即日納品する、事業者向けの動画制作パッケージ。「撮影日が納品日」という新しい体験を提供し、利用者はスタジオで話すだけで、SNS投稿や広告、営業資料、採用広報などにそ