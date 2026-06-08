【ちいかわベーカリー OSAKA】 6月26日 オープン予定 所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE大阪 3F エルティーアールは、スパイラルキュートの協力のもと、商業施設「KITTE大阪」3Fに、「ちいかわベーカリー OSAKA」常設店を6月26日にグランドオープンする。 「ちいかわベーカリー」の大阪初出