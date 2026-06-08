「浮ついたまま終わっていました」――。高畑淳子が、三田佳子との初共演を振り返った。完成作を鑑賞したあとにかけられた「いい映画になったわね」という一言が、今も心に残っているという。高畑淳子○高畑淳子、三田佳子との初共演に喜び「女優の中のトップオブザ女優」映画『お終活』シリーズの第3弾となる最新作『お終活3 幸春! 人生メモリーズ』の大ヒット御礼舞台挨拶が7日に都内で行われ、高畑淳子、三田佳子、香月秀之監督