韓国の“国民的MC”として愛された故ソン・ヘさんがこの世を去ってから、4年の月日が流れた。ソン・ヘさんは2022年6月8日、ソウル・江南（カンナム）区道谷洞（トドクドン）の自宅で亡くなった。享年95歳。【写真】“最高齢MC”ソン・ヘさん、この世を去る当時、遺族は「故人が自宅の浴室付近で倒れている状態で発見され、死因は心筋梗塞だった」と明らかにした。祭壇はソウル大学病院の葬儀場に設けられ、葬儀は大韓民国放送コメ