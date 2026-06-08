メ～テレ（名古屋テレビ） 8日朝、フィリピン沖で発生した地震で東海3県では愛知県外海と三重県南部に津波注意報が発表されています。 津波注意報は太平洋沿岸の広い範囲で発表されています。 東海3県では、愛知県外海と三重県南部の自治体に発表されています。 気象庁によりますと、津波の第1波の到達予想時刻は三重県南部が午後0時半ごろ、愛知県外海が午後1時ごろで、最大で高さ1ｍが予想されています。