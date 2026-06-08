メ～テレ（名古屋テレビ） おととし愛知県弥富市のアパートに火をつけ住人3人を殺害したなどとされる男が初公判で起訴内容を認めました。 殺人などの罪に問われているのは弥富市の佐藤忍被告（64）です。 起訴状などによりますと、佐藤被告はおととし1月、弥富市平島町のアパートの通路にあった衣類に火をつけて建物を燃やし、男女3人を殺害したなどの罪に問われています。 初公判で佐藤被告は起訴