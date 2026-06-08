セブン‐イレブンは、静岡県産一番茶100%の静岡茶を使用した「静岡茶フェア」を静岡県内のセブン‐イレブン店舗で6月9日から開催する。「静岡茶」を使用し共同開発したおむすびやパン、スイーツの全7品をラインアップする。【セブン‐イレブン「静岡茶フェア」の画像はこちら】◆混ぜ飯おむすびお茶漬け風ごはん 静岡茶使用価格:168円(税込181.44円)販売エリア:静岡県静岡県の茶葉を混ぜ込み、海苔やかつおと調和したお茶の香りで