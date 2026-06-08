美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。碓井玲菜小学生からモデルとして活躍。2018年1月、ドラマ『anone』で役者デビューを果たし、現在は活躍の場を広げ、俳優、モデル、クリエイターなど、様々なジャンルに挑戦中。天真爛漫で飾らない性格がZ世代から支持を集める。@reina_usuimethod1｜肌テク化粧ノリを良くすることで、メイクしたての肌をキープ夏は