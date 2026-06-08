【SUPER BEST DXケータッチ】 6月27日 発売予定 価格：6,600円 バンダイは、なりきり玩具「SUPER BEST DXケータッチ」を6月27日に発売する。価格は6,600円。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーディケイド」より強化アイテム「ケータッチ」をDX玩具で再現したもの。 別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DXディケイドライバー」と連動し