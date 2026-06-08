【原作版 リナ＝インバース ノンスケールフィギュア】 予約期間：6月8日～8月5日 2027年2月 発売予定 価格：13,200円 KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」は、フィギュア「原作版 リナ＝インバース ノンスケールフィギュア」を2027年2月に発売する。予約期間は8月5日まで。価格は13,200円。 本製品