紀ノ国屋は、2026年6月10日（水）より紀ノ国屋各店（一部店舗を除く）で、「まとまる保冷バッグ」の新デザインを発売する。【写真】自分好みの色が見つかる全10色。色合わせが絶妙！2022年の発売以来人気が続いている、コンパクトにまとまり持ち歩きにも便利な保冷バッグ「まとまる保冷バッグ」シリーズ。プライベートブランドのグロサリーやパンのほか、ワイングラス、カトラリーなど、紀ノ国屋ならではの《食》の世界観をモチー