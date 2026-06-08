1972年3月、大相撲春場所で初優勝を飾り、賜杯を手に笑顔を見せる長谷川＝大阪府立体育会館大相撲の元関脇長谷川で元秀ノ山親方の長谷川勝敏さんが5月31日午前8時40分、膵臓がんのため自宅で死去した。81歳。北海道出身。葬儀・告別式は家族葬で執り行った。佐渡ケ嶽部屋に入門し、15歳で1960年春場所初土俵。65年初場所で新入幕となり、69年初場所で新関脇に昇進した。均整の取れた体格で左四つの攻めを得意とし、72年春場所