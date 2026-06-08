【ソウル共同】韓国の李在明大統領は記者会見で、日韓の安全保障協力を巡り、物品役務相互提供協定（ACSA）の必要性を認める一方、歴史問題が韓国の国民感情に影を落としているとして、慎重な対応が必要だとの考えを示した。