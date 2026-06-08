夫の死亡保険金1億円を手に入れて愛人と一緒になろうと画策する“シタ妻”に対し、“最恐”の毒母が包丁を突き立てて「あんたを使っていいのは、母親の私だけ」と恐怖の宣言。シタ妻の顔に絶望の表情が浮かんだ。【映像】「気に食わなーい！」 恐怖の毒母“宣言”シーン6月5日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（