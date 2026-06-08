気象庁は8日午後0時18分に、沖縄県中城湾で数センチの津波を観測したと発表した。また神奈川県の三浦三崎港と、静岡県の沼津では、津波を観測中ということだ。8日午前8時38分頃、フィリピンでマグニチュード8.2を観測する地震があり、気象庁は茨城県から沖縄県にかけての太平洋側の広い範囲で津波注意報を発表し、警戒を呼びかけている。気象庁によると、フィリピン諸島のミンダナオ付近で強い地震があり、地震の規模を示すマグニ