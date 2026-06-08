お笑いコンビ、マヂカルラブリーの村上（41）が、7日放送のニッポン放送「＃みちょパラ」（日曜午後10時30分）にゲスト出演。妊活をめぐるエピソードを披露した。村上は4月、コンビのラジオ番組で第1子、第2子となる男女の双子が誕生したことを発表。自身は愛煙家でもあり「奥さまから『子どものために（たばこを）やめて』といわれたらどうしますか？」とリスナーから質問を受けた。村上は「ちょっとセンシティブな話題を送ってく