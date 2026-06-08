健康の不安、家族の病気や介護、看取りなど、病と人生にまつわるお悩みに、医師で小説家の南杏子さんが回答します（構成：内山靖子）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *Q. すい臓がんの母をホスピスに。その選択は正しかったのでしょうか？（茨城県・無職・67歳）数ヵ月前、91歳の母が突然すい臓がんと診断されました。余命は3ヵ月から半年ということで、急遽入院したのですが、絶食と点滴を主とする治療からわずか半月ほ