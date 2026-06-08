お笑いタレントの横澤夏子さんは6月7日、自身のInstagramを更新。鳥取県・大山を家族で訪れた旅行動画を公開しました。【動画】横澤夏子、家族旅行の様子を披露「もう、ほっこりほっこり」横澤さんは「鳥取県の大山に遊びに行きましたーーー！テンション上がっちゃってはじめて動画編集してみたのよー！」とつづり、1本の動画を公開しました。広大な草原を3人の娘たちが元気いっぱいに駆ける様子や、大山の地元食材を使ったバーベ