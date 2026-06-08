“迫力エアロ仕様”のエルグランド！エアロパーツの開発・製造・販売を手がけるKUHL JAPAN（クールジャパン）は2026年5月20日、日産の新型ミニバン「エルグランド」をベースにしたフルカスタマイズ新車コンプリートカーの価格を769万円からと発表しました。エルグランドは日産のフラッグシップミニバンです。1997年にデビューした初代は、それまでのワンボックスタイプとは一線を画する堂々としたスタイリングや上質な内装が受