クリッパーバンの納期は1〜2ヶ月、クリッパーリオが2〜3ヶ月と短納期！2026年5月11日、日産は軽バン「クリッパーバン」および「クリッパーリオ」の一部仕様を向上し、同日より販売を開始しました。販売店への問い合わせなどの反響について首都圏の日産ディーラーに聞いてみました。クリッパーバンおよびクリッパーリオは、2003年に登場した軽商用バン／軽ワゴンシリーズです。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが日産