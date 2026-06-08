きょうは天気が下り坂で、夜にかけて雨雲が広がるでしょう。 【写真を見る】東海地方 夜は広い範囲で雨 予想最高気温は名古屋･岐阜で28℃ 津27℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/8 昼） 正午前の名古屋市内は、朝よりも雲が多く出ています。この時間の気温は26.7℃です。 きょうの午後は次第に雨雲が広がり、夜は広く雨が降るでしょう。最高気温は各地で27℃前後の予想で、きのうより7℃ほど高くなる所が多い見込みです。 この先