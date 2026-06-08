1880年にドイツで創業し、世界で初めてテディベアを作った最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」は、映画『リロ・アンド・スティッチ』に登場するいたずら好きのエイリアンのスティッチのぬいぐるみ「ディズニースティッチとアヒルの子」を世界限定626個で発売する。【写真】約10万円の高級スティッチぬいぐるみをアップで見る■友情や安心感、真のつながりを象徴昨年もスティッチのぬいぐるみを販売していた「シュタイフ」