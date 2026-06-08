「サーティワン アイスクリーム」は、6月17日（水）から、「トイ・ストーリー パレット8」を全国の店舗で発売する。【写真】おもちゃたちがフィルムや台紙にも大集合！「トイ・ストーリー パレット8」詳細■子どもから大人まで楽しめる今回登場する「トイ・ストーリー パレット8」は、「アメリカンカラフルTOY」をテーマに、『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をポップでカラフルなアイスクリームケーキでイメージした一品