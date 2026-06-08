北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表はオランダ代表と対戦する。そんななか、オランダ代表のOBたちが森保ジャパンを警戒している。オランダメディア『NOS』によれば、元オランダ代表のピエール・ファン・ホーイドンク氏は「オランダのグループは今大会で最も厳しいグループの一つだ」と強調する。「スウェーデンは辛うじて予選を突破したが、アレクサンダー・イサクとヴィクトル・ヨケレスという非常に優れ