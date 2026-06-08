熊本県八代市は、受講生が減少している「八代高等職業訓練校」を、今年度末で廃校する方針を示しました。 【写真を見る】熊本・八代市"職業訓練校"廃校方針「大工や左官を育成」も受講生減少が響く どんな訓練校？なぜ廃校に？ 八代高等職業訓練校は、1982年4月に開校し、これまで大工や左官などの職人を育成してきました。 しかし、近年は受講生の減少が続いていて、2020年度からは一部の訓練を休止していました。 訓練校に