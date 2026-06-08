熊本県山鹿市の神社では、無病息災のお守り「犬子ひょうたん」づくりが行われています。 【写真を見る】ひょうたんを抱えた子犬がずらり無病息災を願うお守り「犬子ひょうたん」作り始まる熊本・山鹿市 伝統のお守りは一つひとつ手作りで ずらりと並んだ、ひょうたんを抱えた子犬のお守り。 山鹿市にある大宮神社の境内にある八坂神社の例祭に向けて、「犬子ひょうたん」の制作が6月8日に始まりました。 米粉を主な材料に