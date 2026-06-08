イランがイスラエル北部にミサイルを発射しました。これに対し、イスラエル軍が反撃を行っています。イランの首都テヘランから中継です。首都テヘラン北部です。イスラエル軍は先ほど、イランの中部と西部に対して攻撃を行ったことを明らかにしました。テヘラン市内でも爆発音が聞こえたとの報道が一部出ていますが、私たちのいるテヘラン北部では確認されておらず、またテヘラン中心部の方角を見ても、煙があがっている様子などは