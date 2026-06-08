台湾ETtoday電子版は8日、同社が3日、観光ビザで台湾に入国し、違法に売春行為を行って現行犯逮捕され、法に基づき国外退去処分となったと報じた、セクシー女優の藤咲まいの続報を報じた。前日7日には藤咲がXを更新し「報道されている件につきましては約半年前の出来事になります」と、報道内容を認めた上で「現在、所属事務所と今後について協議を行っております。また、予定されていた撮影やイベントにつきましても見直しを進め