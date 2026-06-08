NMB48松岡さくら（22）が、8日までにXを更新。“オフショット”を公開した。松岡は「アイドルのオンとオフ」とだけ記し、衣装を着たアイドル姿と、冷却シートをおでこに貼り、頬の腫れたオフショットをアップした。フォロワーからは「めっちゃオモロいやん」「この写真はヤバい」「親知らず抜いてすぐの時やんなあ！」「自虐ネタありがとうございます笑」「もうオフがすごいのかオンがすごいのかわからんぐらいの振り幅」「これ載