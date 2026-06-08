巨人・田中将大投手（３７）が８日、ジャイアンツ球場での先発練習に参加。登板が予定される１１日の古巣・楽天戦（楽天モバイル最強）に向けて取材に応じ「（特別な思いは）もちろんあります。楽しみです」と率直な思いを語った。移籍２年目での初対決。１年前の同時期は２軍調整をしており「去年は交流戦で１試合も登板がなかったので。仙台でイーグルス戦が今年はある、というのはシーズン始まった時から頭にありましたし『