◆第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦天理大３―２共栄大（８日・東京ドーム）天理大（阪神大学）が、共栄大（東京新大学）を下し２回戦に進出した。今秋のドラフト候補で最速１４８キロのエース右腕・的場吏玖（りく、４年＝大阪電通大高）は７回を投げ８安打を浴びながら２失点と試合をつくり「日本一というのをチームとして掲げてやってきたので、一歩目としてまず勝利できたのはうれしいです」と振り返った。